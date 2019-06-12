Победителей финансового конкурса наградили в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 июня. Студент петербургского ЛГУ имени Пушкина Даниил Смирнов стал победителем финансового конкурса в Ленинградской области.

В Ленобласти состоялось торжественное вручение наград победителям финансового конкуса. Первое место занял четверокурсник Даниил Смирнов.

Жюри высоко оценило его настольную игру «Бюджетный квест». Автор проекта наглядно показал, что нужно ответственно подходить к вопросу уплаты налогов. По мнению Смирнова, если каждый будет своевременно платить налоги, то россияне получат больше благ и поддержки от государства.

Этот проект будет представлять Ленобласть на федеральном этапе финансового конкурса.

Как отметил перый замглавы правительства Ленобласти Роман Марков, руководители проекта хотели обратить внимание участников конкурса на планирование, формирование и исполнение бюджета. Призовые места заняли авторы проекта бюджета в стихах и маршрутного журнала, пишет Gazeta Spb.

Диплом за лучший проект местного бюджета получил участник конкурса из Соснового бора. Победители пополнят кадровый резерв финансового блока регионального правительства.