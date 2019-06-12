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Стала известна судьба дачи Ахматовой в Комарово

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Стала известна судьба дачи Ахматовой в Комарово

Санкт-Петербург, 12 июня. Дача Ахматовой в Комарово останется за государством и не будет продана на аукционе, сообщила пресс-секретарь главы Петербурга Инна Карпушина.

Ранее Росимущество решило продать с молотка или сдать в аренду дачи Ахматовой, братьев Стругацких, написал в Facebook глава Союза писателей Петербурга Валерий Попов. Домики были построены в 1955-1956 годах для отдыха знаменитых писателей. 

«Администрация Петербурга вмешалась в отношения Союза писателей и Росимущества, помогла  всем заинтересованным сторонам прочитать закон корректно», — написала Карпушина в соцсетях.

Памятник культуры не будут выставлять на аукцион. Пресс-секретарь Александра Беглова добавила, что «связка СМИ-власти» сработала идеально.

Градоначальник неоднократно подчеркивал, что власти Петербурга должны защищать культурное наследие. Особое внимание нужно уделить образцам деревянного зодчества.

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Автор: Ирина Селезнева
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