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Беглов поздравил горожан с Днем России в парке 300-летия Петербурга

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Беглов поздравил горожан с Днем России в парке 300-летия Петербурга

Санкт-Петербург, 12 июня. Глава Петербурга Александр Беглов приехал в парк 300-летия Санкт-Петербурга на молодежно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню России. 

Александр Беглов осмотрел экспозиции и поздравил жителей города с праздником.

«Двадцать девять лет назад Россия начала свой путь в новейшей истории. Непростые были годы, сложные, трудные, но российский народ справился со всеми трудностями», — сказал градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Беглов поздравил горожан с Днем России в парке 300-летия Петербурга

Глава города назвал Россию великой державой, которая заставила мир уважать себя. Большой вклад в развитие России сделал Петербург, жители города всегда были защитниками страны.

Беглов отметил, что на празднике в парке 300-летия Петербурга очень много молодежи. Он считает, что именно на молодом поколении держится страна.

12 июня страна отмечает День России, во всех российских городах проходят праздничные мероприятия и концерты. 

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Автор: Ирина Селезнева
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