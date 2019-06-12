Беглов поздравил горожан с Днем России в парке 300-летия Петербурга

Санкт-Петербург, 12 июня. Глава Петербурга Александр Беглов приехал в парк 300-летия Санкт-Петербурга на молодежно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню России.

Александр Беглов осмотрел экспозиции и поздравил жителей города с праздником.

«Двадцать девять лет назад Россия начала свой путь в новейшей истории. Непростые были годы, сложные, трудные, но российский народ справился со всеми трудностями», — сказал градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Глава города назвал Россию великой державой, которая заставила мир уважать себя. Большой вклад в развитие России сделал Петербург, жители города всегда были защитниками страны.

Беглов отметил, что на празднике в парке 300-летия Петербурга очень много молодежи. Он считает, что именно на молодом поколении держится страна.

12 июня страна отмечает День России, во всех российских городах проходят праздничные мероприятия и концерты.