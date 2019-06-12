Безруков показал, как отдыхает с супругой в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 июня. Известный российский актер Сергей Безруков приехал в Петербург. Артист прогулялся по городу вместе с супругой и рассказал о своем отдыхе.

Сергей Безруков принял участие в съемках российского фильма «Мистер Нокаут». Фотографиями на отдыхе он поделился в своем Instagram.

«Лето. Питер. Отдых! Чего и вам всем желаю, дорогие мои, хорошие!» — написал актер.

Поклонники Безрукова оценили фото, комплименты достались его супруге Анне Матисон. Девушку назвали «естественной и лучезарной», фанаты отметили ее скромность и сосредоточенность на творчестве.

«Естественная, милая, скромная. Не выпендривается. Наряды не выставляет», — отметили подписчики

Известного актера и его супругу удивила непривычная для Петербурга погода. Жара хороша для отдыха, но работать в таких условиях сложно. Безруков пояснил, что некоторые сцены пришлось снимать ночью.

В Северной столице завершились съемки биографической ленты «Мистер Нокаут» о жизни боксера Валерия Попенченко. Режиссером фильма выступил Артем Михалков, картина получила государственную поддержку в размере 200 млн рублей. На экраны «Мистер Нокаут» выйдет в 2020 году.