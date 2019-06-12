Прямой авиарейс связал Петербург и китайский Куньмин

Санкт-Петербург, 12 июня. Авиакомпания Lucky Air с 12 июня запустила прямые рейсы из Петербурга в китайский Куньмин, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Город Куньмин находится на юге КНР в провинции Юньнань. Рейсы будут выполняться трижды в неделю до 25 октября.

По данным пресс-службы петербургского аэропорта «Пулково», полеты выполняются на самолетах Airbus A330 вместимостью 303 человека. Перевозчик обеспечит пассажиров горячим питанием в салонах эконом и бизнес-класса.

Аэропорт «Чаншуй» в Куньмине служит хабом для Lucky Air, оттуда возможны перелеты в Таиланд, Филиппины, Малайзию и Вьетнам, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что дочерняя компании «Аэрофлота» — «Победа» с марта 2019 года отменила международные рейсы из Петербурга.

В конце мая компания S7 запустила прямой рейс из Северной столицы в Иркутск, прямого сообщения между городами не было семь лет.