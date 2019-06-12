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Такси перевернулось на Витебском проспекте в Петербурге, пострадали два человека

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Такси перевернулось на Витебском проспекте в Петербурге, пострадали два человека

Санкт-Петербург, 12 июня. ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси» произошло на Витебском проспекте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу.

Авария произошла около 05.00 в Московском районе. По данным ведомства, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел с дороги.

Автомобиль перевернулся, в салоне находились два человека. Водитель и пассажир выжили, они получили травмы средней степени тяжести. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишут «Невские новости».

Накануне Совфед утвердил поправки к закону об ужесточении наказания для водителей, которые спровоцировали ДТП, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.

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Автор: Ирина Селезнева
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