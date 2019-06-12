Беглов поздравил петербуржцев с Днем России

Санкт-Петербург, 12 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем России. Он поблагодарил петербуржцев за труд на благо страны.

День России является молодым праздником, символом возрождения государства, считает Беглов. Градоначальник отметил, что страна пережила тяжелые испытания благодаря поддержке своего народа.

«Санкт-Петербург – город-труженик и новатор, культурная столица России, крупнейший инновационный, научно-образовательный и деловой центр», – добавил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Петербуржцы трудятся на благо России и любимого города. Именно их сплоченность и стремление приносить пользу помогает стране развиваться, добавил глава города. Беглов пожелал горожанам мира, счастья и уверенности в завтрашнем дне.

В День России для жителей города подготовили масштабную праздничную программу. В центре Петербурга состоится парад оркестров и фестиваль цветов, по городским улицам проедут ретромобили.