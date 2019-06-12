Комната полиции загорелась на станции метро «Ладожская»

Санкт-Петербург, 12 июня. Вход в вестибюль станции метро «Ладожская» был закрыт из-за задымления.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, вход на станцию был закрыт на семь минут из-за пожара в комнате полиции.

Задержанный мужчина поджег какой-то чехол, из-за чего в вестибюле и было задымление. Постовой справился с пожаром самостоятельно. Сотрудники МЧС прибыли на место, когда огонь уже был потушен, однако спасатели еще раз все осмотрели.

На видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», видно, что в комнате полиции полыхает огонь. Постовой, молодой человек, с огнетушителем заходит в помещение.