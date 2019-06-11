Милонов намерен отдать половину месячной зарплаты на парк в Шушарах

Санкт-Петербург, 11 июня. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов намерен поддержать народную инициативу по озеленению Шушар и отдать на покупку деревьев половину своей месячной зарплаты.

Милонов подчеркнул, что долгом каждого русского мужчины является посадка дерева. Депутат обратил внимание на то, что «в Шушарах не хватает зеленых зон, нет полноценных парков и скверов». Местным жителям приходится самим заниматься озеленением района. Депутат поддержал данную инициативу и даже предложил создать в Шушарах народный сквер.

Место для высадки деревьев выберут при помощи голосования. Как сообщают «Невские новости», оставить свой голос можно под соответствующей записью во «Вконтакте» в группе поселка. Начало работам будет положено до конца августа текущего года.

Ранее Милонов предложил тестировать школьников и студентов на наркотики. В интервью телеканалу «360» депутат рассказал, что речь о тестировании учащихся на наркотики идет уже несколько лет. Подобные меры, по его мнению, станут для школьников и студентов дополнительным стимулом отказаться от употребления наркотических средств.