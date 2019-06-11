Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов рассказал о планах строительства станции метро в Красном Селе

88
0 Оставить комментарий

Беглов рассказал о планах строительства станции метро в Красном Селе

Санкт-Петербург, 11 июня. В Смольном рассматривают возможность строительства станции метрополитена в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с работниками завода «Элкус».

«Что касается Красного Села, это одно из наших стратегических направлений. Мы работаем над этим», — сказал Беглов.

Он также добавил, что к 2023 году на Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена будет открыта станция «Броневая», а к 2027 году на этой линии появится станция «Путиловская».

Глава муниципального образования Парголово (входит в Выборгский район Петербурга) Ольга Кутыловская выразила уверенность, что открытие станции метро в Красном Селе позволит улучшить транспортную доступность для жителей города. Кутыловская также добавила, что в настоящее время в Красном Селе проживает около 60 тысяч человек. При этом многие жители работают в Петербурге, передает ТАСС.

infox - new
Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров