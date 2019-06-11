Беглов рассказал о планах строительства станции метро в Красном Селе

Санкт-Петербург, 11 июня. В Смольном рассматривают возможность строительства станции метрополитена в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с работниками завода «Элкус».

«Что касается Красного Села, это одно из наших стратегических направлений. Мы работаем над этим», — сказал Беглов.

Он также добавил, что к 2023 году на Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена будет открыта станция «Броневая», а к 2027 году на этой линии появится станция «Путиловская».

Глава муниципального образования Парголово (входит в Выборгский район Петербурга) Ольга Кутыловская выразила уверенность, что открытие станции метро в Красном Селе позволит улучшить транспортную доступность для жителей города. Кутыловская также добавила, что в настоящее время в Красном Селе проживает около 60 тысяч человек. При этом многие жители работают в Петербурге, передает ТАСС.