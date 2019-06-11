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Беглов заявил о готовности лично проверять качество асфальта в Петербурге

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Беглов заявил о готовности лично проверять качество асфальта в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о готовности лично проверять качество дорожного покрытия в городе.

Беглов посетил дорожно-строительную лабораторию контроля качества СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Начальник управления контроля качества и внедрения инноваций «Дирекции транспортного строительства» Андрей Демин рассказал Беглову о технологиях, которые применяются в лаборатории, а также показал специальные приборы, которые способны прогнозировать долговечность дорожного полотна.

Беглов заявил о готовности лично проверять качество асфальта в Петербурге

По словам Демина, срок службы асфальта, который поступает в лабораторию для исследования, составляет от трех до пяти лет. Беглов призвал увеличить срок службы дорожного покрытия на срок до 12 лет, а также заявил, что готов лично проверять качество асфальта в Петербурге, передает «Невские новости».

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Автор: Артем Никулин
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