Беглов заявил, что лично курирует вопросы долгостроев в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что лично занимается решением вопросов долгостроев. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я по первой профессии строитель, и мне эта тема близка. Государству нельзя бросать людей в такой жизненной ситуации», — написал Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что правительство города разработало дорожную карту, на которой указаны все проблемные дома. По его словам, власти Петербурга намерены решить вопросы по 85% объектов.

Беглов рассказал, что в конце минувшего года в реестре пострадавших дольщиков Санкт-Петербурга было зарегистрировано почти 1200 человек, а к настоящему моменту их в два раза меньше.

Также градоначальник проинформировал о ходе строительства ЖК «Охта-Модерн», строительство которого начали в 2004 году и должны были завершить в 2007 году.

«Сейчас его заканчивает ЛСР, молодцы, работают в графике, в этом году должны объект сдать. Чтобы люди наконец-то жили спокойно в своих квартирах!» — подчеркнул Беглов.

Ранее сообщалось, что Беглов и члены Смольного посетили проблемный дом №15 на Большеохтинском проспекте, который строится с 2004 года. Планируется, что все работы на объекте будут закончены до конца декабря 2019 года. Градоначальник потребовал, чтобы застройщик лично подтвердил ему эти сроки. Также глава Петербурга на открытии нового здания начальной школы в Невском районе заявил, что соцобъекты-долгострои в Северной столице необходимо ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».