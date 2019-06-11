В усадьбе Демидова разместят музей и библиотеку

Санкт-Петербург, 11 июня. Усадьба Павла Демидова в Красносельском районе превратится в музей. Кроме того, в здании разместится и современный культурно-библиотечный комплекс.

По данным издания «Петербургский дневник», музейная экспозиция, посвященную подвигам воинов– участников морских десантов Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«Предполагается, что она будет состоять из личных вещей десантников, писем, боевых орудий и других предметов», — рассказали в районной администрации.

При этом в пресс-службе отметили, что это будет не просто выставочное пространство, а научно-методический центр.

К вопросу о судьбе усадьбы власти вернулись осенью минувшего года после поручения врио главы Петербурга Александра Беглова. В октябре 2018 года он рассказал о создании музейной экспозиции, посвященной подвигам воинов-участников морских десантов Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.