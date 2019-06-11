Эксперт объяснил, почему Беглов делает ставку на развитие высоких технологий в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов тонко чувствует экономическую составляющую региона; он прекрасно понимает необходимость внедрения в жизнь города инновационных технологий. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Во вторник, 11 июня, члены правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым посетили предприятие АО «Электронная компания «Элкус», которое расположено на Благодатной улице. Во время встречи с представителями предприятия Беглов поблагодарил работников компании.

«Вы делаете важные продукты для нашей страны, армии, так и надо. Мы должны во всем одерживать победу», — заявил Беглов.

Кроме того, не забыл врио губернатора и про дороги Северной столицы. Он подчеркнул, что они должны быть более качественными.

«В северной части города они еще более-менее, а в остальных районах не очень», — резюмирует врио губернатора.

Помимо этого, Александр Беглов высказался по ситуации с «Метростроем».

«Метрострой» нас подводит, это не тот «Метрострой», что был раньше, но мы все равно его поддержим. В сентябре они обещают сдать три станции Фрунзенского радиуса. В Купчино живет много людей, мы подтянем весь транспорт к этим станциям», — добавил он.

Как отметил Иван Аркатов, визит Александра Беглова в компанию «Элкус» показывает, что он уделяет большое внимание развитию промышленности региона, ее модернизации и внедрению новых технологий. Глава города создает задел на будущее.

«Северная столица не просто город с великим культурным наследием, с героическим прошлым. На данный момент Санкт-Петербург — это еще и точка роста и развития высоких технологий в нашей стране. Именно такие технологии и наукоемкое производство должны создавать фундамент обновленной промышленности Санкт-Петербурга», — пояснил Иван Аркатов.

Эксперт отметил, что для Петербурга такие компании, как «Элкус», — это экономический фундамент. Именно на современное производство и новейшие разработки необходимо делать ставки Беглову, уверен аналитик.

«В 2019 году промышленность города растет намного быстрее, чем в 2018 году. Уверен, Беглов продолжит активно развивать этот сегмент», — заключил Иван Аркатов.

«АО «Элкус» является разработчиком и производителем инновационных, высокотехнологичных, специализированных устройств и компонентов систем управления для нужд министерства обороны, Федерального космического агентства и ВМФ РФ. Акционерами компании являются граждане России и действующие сотрудники предприятия.