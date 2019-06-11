Беглов рассказал работникам предприятия «Элкус» о перспективах развития Петербурга

Санкт-Петербург, 11 июня. Глава Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства посетили предприятие АО «Электронная компания «Элкус». Градоначальник пообщался с сотрудниками компании и рассказал о перспективах развития Северной столицы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Главной целью визита стало обсуждение наиболее значимых перспектив развития АО «Элкус». Александру Беглову показали место, где будет возведен новый корпус, а также продемонстрировали системное обеспечение предприятия — стенд с прототипами кабин летательных аппаратов и приборы для МКС. Градоначальник смог увидеть усовершенствованные кабины с широкоформатными индикаторами.

Также разработчики АО «Элкус» предлагают новые концепты приборной панели перспективного вертолета с многофункциональным сенсорным экраном, двумя широкоформатными панелями и резервными индикаторами. С конца 1990-х годов идет интенсивная модернизация авиационных систем и замена электромеханических индикаторов на многофункциональные цифровые индикаторы, а также устойчивые к помехам системы.

Во время визита Александр Беглов рассказал работникам об итогах Петербургского международного экономического форума и подписанных договорах с РЖД на сумму, превышающую 80 миллионов рублей. Кроме того, градоначальник сообщил, что в ближайшее время планируется вывести из Петербурга весь грузовой транспорт и построить кольцевой объезд, создавая единую транспортную инфраструктуру Петербурга.

Также Беглов сообщил, что «Метрострой» должен к сентябрю сдать три новых станции, а из Колпино будет ходить высокоскоростной трамвай. Весь наземный транспорт Петербурга планируют подтянуть к метро.

Градоначальник сообщил, что на прошлой неделе было принято решение делать скидку 50% на выезд из города по ЗСД, а также рассказал о «Единой карте петербуржца», которая сможет заменить даже паспорт. Помимо этого, Беглов сообщил о появлении социальных участковых, которые будут помогать пожилым людям и инвалидам, и переходе на цифровое обслуживание населения.

Градоначальник отметил, что правительство Северной столицы взяло направление на комфортный город. Беглов сообщил, что петербургский Главпочтамт ждет модернизация. Кроме того, на набережной возле проспекта Добролюбова будет построен новый парк, территория которого протянется от Биржевого до Тучкова моста. Здесь в подземном переходе раскинется новый концертный зал.

Также в ближайшее время Петербург выкупит 24 детских сада, четыре школы, 15 офисов врачей общей практики и одну женскую консультацию. Общие затраты на социальные объекты составят 10,6 миллиарда рублей. Беглов рассказал и о перспективах стандарта «Бережливой поликлиники», который в полной мере будет внедрен к 2021 году.

Кроме того, правительство планирует освободить город от налога на движимое имущество. Беглов заявил, что средняя зарплата в Петербурге должна быть не менее 100 тысяч рублей в месяц. Градоначальник отметил, что за промышленностью нужен уход как за садом.

АО «Элкус» разрабатывает и производит инновационные, высокотехнологичные, специализированные устройства и компоненты систем управления для нужд министерства обороны Российской Федерации, Федерального космического агентства и Военно-Морского Флота Российской Федерации. Предприятие входит в список стратегических производств ОДКБ и поставляет продукцию более чем в 300 организаций России и стран СНГ, а также на экспорт в Индию, Китай и Малазию. «Элкус» имеет собственное электронное механическое производство и испытательную базу. С 2017 года является стратегическим партнером Петербурга.