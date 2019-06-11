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Коммунальщики Петербурга представили нового робота-диагноста

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Коммунальщики Петербурга представили нового робота-диагноста

Санкт-Петербург, 11 июня. Коммунальные службы Санкт-Петербурга осваивают новые технологии. Встретить новый отопительный сезон с меньшим количеством проблем планируют специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Коммунальщики Петербурга представили нового робота-диагноста

Сегодня они приступили к мониторингу тепломагистралей в Невском районе. Представителям СМИ был представлен новый робот-диагност, который передвигается внутри трубы и мгновенно определяет, в каком месте дефект. Весь процесс проходит под контролем специалиста передвижной лаборатории по обнаружению коррозийных и механических дефектов.

Коммунальщики Петербурга представили нового робота-диагноста

С помощью робота-диагноста можно обнаружить такие коррозию и проблемы со стенками магистрали. Именно в таких местах, как правило, и происходят прорывы горячей воды. По словам специалистов «Теплосети», с появлением новых технологий, гораздо быстрее можно выявить ненадежные участки и оперативно их заменить.

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Автор: Денис Машкин
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