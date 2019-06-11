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Движение по Бухарестской улице в Петербурге перекроют на неделю

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Движение по Бухарестской улице в Петербурге перекроют на неделю

Санкт-Петербург, 11 июня. Движение автомобильного транспорта в сторону центра Северной столицы на Бухарестской улице будет закрыто с 15 по 23 июня. Об этом сообщает во вторник пресс-служба «Метростроя».

По имеющимся данным, движение на неделю перекроют в связи с переносом инженерных сетей и работой в зоне трамвайных путей в районе строящейся станции метро «Проспект Славы». Движение трамваев на этом отрезке улицы сохранится.

Помимо этого, изменения в организации движения запланированы на Южном шоссе. Автомобильный поток будет двигаться по нему лишь в одном направлении — от Бухарестской улицы к Софийской, пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Отмечается, что полностью автомобильное движение в обоих направлениях на участке от улицы Димитрова до проспекта Славы откроют до конца лета.

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Автор: Сергей Петров
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