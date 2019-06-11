Подписи за лишение Резника депутатского мандата собирают в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Активисты собирают подписи у петербуржцев за лишение попавшего в наркоскандал депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резник его мандата, сообщили СМИ.

Группа инициативных граждан в центре Северной столицы собирает подписи в поддержку идеи представительства Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом по лишению Резника депутатского мандата.

В подписанном листе указано, что Резник, отказавшись проходить медицинское освидетельствование, «подтвердил тем самым подозрения общественности», сообщили «Невские новости». Кроме того, в документе указывается, что подписавшие лист петербуржцы считают отказ сдать тест на наркотики «признанием вины, а также поступком, недостойным депутата Законодательного собрания».

Напомним, на первомайском шествии в Петербурге парламентарий вел себя неадекватном — по мнению СМИ, чиновник находился в наркотическом опьянении. Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлен депутат с папиросой, в которой, предположительно, содержатся запрещенные вещества. Стоит отметить, что подобных видео гуляет по Сети несколько и на всех одиозный депутат, предположительно, с «косяком». Коллеги Резника и петербуржцы призвали парламентария сдать тест на наркотики, но он ответил категорическим отказом и уехал в Европу.