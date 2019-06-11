Беглов пригласил коллег посетить Парк футбола на заседании Оргкомитета Евро-2020

Санкт-Петербург, 11 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов провел заседание организационного комитета Евро-2020 и пригласил коллег посетить Парк футбола, расположенный возле Петропавловской крепости.

Во вторник утром в Смольном прошло заседание Оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению финального турнира первенства Европы по футболу 2020 года. В мероприятии участвовали заместитель главы министерства спорта РФ Павел Новиков, генеральный директор ООО «Зенит-Арена» Владимир Литвинов, а также члены организационного комитета и профильных комитетов.

Врио главы Северной столицы отметил, что возле Петропавловской крепости развернут тематический Парк футбола, посвященный подготовке к европейскому старту, пишут «Невские новости».

Беглов похвалил организаторов парка и порекомендовал коллегам побывать в этом месте. Он также подчеркнул, что до старта Евро необходимо разобраться с имущественными и финансовыми вопросами, ликвидировать строительные недочеты на тренировочных площадках и подготовить концепцию проведения спортивного мероприятия.

Первая версия концепции была отправлена в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) два месяца назад, были получены положительные отзывы и дельные комментарии. Вторую версию концепции собираются отправить до 30 июня.

Евро-2020 пройдет на 12 стадионах в 12 городах с 12 июня по 12 июля. Северная столица примет три матча группового этапа и четвертьфинал.