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Петербургская полиция задержала интернет-педофила

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Петербургская полиция задержала интернет-педофила

Санкт-Петербург, 11 июня. Сотрудники петербургской полиции задержали педофила, развращавшего несовершеннолетних в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 9 июня в 11.35 в полицию обратилась жительница Тосненского района Ленинградской области 1989 года рождения. По ее словам, в период с 3 по 5 июня неизвестный злоумышленник под ником Aleskii Averin, используя социальную сеть «ВКонтакте», совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2007 года рождения.

По данным «Невских новостей», сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия по поиску злоумышленника, в результате был задержан молодой человек 2004 года рождения. Задержанному избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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Автор: Сергей Петров
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