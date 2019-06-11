Двухлетняя девочка получила серьезные травмы после падения из окна в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Двухлетняя девочка выпала из окна по недосмотру родителей в Северной столице, врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

По данным «Невских новостей», в понедельник в 23.30 по московскому времени из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что девочка 2017 года госпитализирована после падения из окна квартиры, расположенной по переулку Пирогова. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, разрыв селезенки и полового органа.

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются. По имеющимся данным, ребенок выпал из окна по недосмотру родителей.