Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Двухлетняя девочка получила серьезные травмы после падения из окна в Петербурге

163
0 Оставить комментарий

Двухлетняя девочка получила серьезные травмы после падения из окна в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Двухлетняя девочка выпала из окна по недосмотру родителей в Северной столице, врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

По данным «Невских новостей», в понедельник в 23.30 по московскому времени из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что девочка 2017 года госпитализирована после падения из окна квартиры, расположенной по переулку Пирогова. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, разрыв селезенки и полового органа.

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются. По имеющимся данным, ребенок выпал из окна по недосмотру родителей.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров