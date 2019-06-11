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Милонов отреагировал на смерть депутата Заксобрания Петербурга Зеленкова

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Милонов отреагировал на смерть депутата Заксобрания Петербурга Зеленкова

Санкт-Петербург, 11 июня. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на смерть депутата Закса Петербурга Павла Зеленкова.

«Дорогой Павел, как же так. Ведь, 50 лет — это так еще мало, столько планов. Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Божиего Павла. До свидания, дорогой товарищ», — написал Милонов на своей странице в Instagram.

Напомним, что Павел Зеленков умер сегодня на 51- м году жизни. Он был избран депутатом Закса 6-го созыва по одномандатному округу №21 в 2016 году. С 2007 года депутат был членом «Единой России».

Милонов отреагировал на смерть депутата Заксобрания Петербурга Зеленкова

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Автор: Борис Николаев
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