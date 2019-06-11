Умер депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков

Санкт-Петербург, 11 июня. Депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков умер на 51-м году жизни. Об этом сообщают «Невские новости».

Павел Зеленков родился 12 августа 1968 года в Ленинграде. В 2006 году его избрали Главой муниципального образования муниципальный округ Звездное. С 2007 года он был членом партии «Единая Россия». Депутатом Заксобрания Петербурга 6-го созыва он был избран по одномандатному округу №21 в 2016 году.

Депутат входил в бюджетно-финансовый комитет и постоянную комиссию по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.