Беглов лично проинспектировал строительство «Охты Модерн»

Санкт-Петербург, 10 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов провел инспекцию строительства жилого комплекса «Охта Модерн». Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Барышня в Смольном», принадлежащем пресс-секретарю градоначальника Инне Карпушиной.

Строительство «Охты Модерн» растянулось на 15 лет, а жильцы комплекса до сих пор не могут въехать в него.

«Сегодня занимались проблемой дольщиков, причем на месте, не в кабинете. И все, кто был в этот момент на площадке, в очередной раз смогли убедиться: профессиональному строителю Беглову пыль в глаза не пустишь!», — прокомментировала Карпушина визит губернатора на строительную площадку.

Она рассказал, что 313 квартир являются собственностью дольщиков, еще 163 квартиры были приобретены юридическими лицами. Ни те, ни другие до сих пор не могут въехать в жилищный комплекс, так как тот все еще не сдан. Беглов пообещал, что комплекс будет сдан в эксплуатацию до конца года.

Карпушина также взяла интервью у заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгения Барановского. Тот отметил, что строительство ведется впечатляющими темпами, а охваченными являются все виды работы пишут «Невские новости».

Напомним, что Александр Беглов в ходе большого интервью городскому телеканалу «78» заявил, что все обманутые дольщики получат свое жилье к 2020 году. Он рассказал, что распоряжение разобраться с проблемой обманутых дольщиков поступило лично от российского президента Владимира Путина. По словам Беглова, власти Петербурга уже провели совещание со строителями и инвесторами.