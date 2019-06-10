Беглов рассказал о планах развития медицинской инфраструктуры после ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 10 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию медицинской инфраструктуры в Северной столице.

По его словам, в ходе Петербургского международного экономического форума власти Санкт-Петербурга подписали 27 инвестиционных соглашений на сумму 182,4 миллиарда рублей.

Часть соглашений посвящена проектам по развитию медицинской инфраструктуры в Петербурге. По словам Беглова, одним из таких проектов станет строительство клинического онкологического диспансера и центра паллиативной медицинской помощи за 10,6 миллиарда рублей.

«Мы продолжим укреплять социальную инфраструктуру для старшего поколения. На форуме договорились с инвесторами о строительстве сети пансионатов для пожилых людей, которые нуждаются в стационарном уходе», – отметил Беглов.

Кроме того, в рамках инвестиционных соглашений в Петербурге будет простроен центр дистанционной лучевой терапии, а также несколько пансионат для пожилых людей, нуждающихся в стационарном уходе.

Беглов также добавил, что ПМЭФ помог привлечь новых партнеров к проекту «Единая карта петербуржца», которая совмещает в себе функции банковской карты, электронного полиса ОМС и удостоверение личности.