Беглов рассказал о пользе ПМЭФ для Петербурга

Санкт-Петербург, 10 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербургский международный экономический форум позволил городу привлечь инвестиции на 180 миллиардов рублей. Об этом Беглов сообщил в программе «Губернаторский эфир» на волнах «Радио России».

По его словам, в ходе ПМЭФ власти Петербурга заключили 27 соглашений об инвестиционных проектах на 182,4 миллиарда рублей.

«Это конкретные проекты, с утвержденными сроками и просчитанным результатом. Причем деньги будут вложены в самые зна­чимые направления – дороги, социальные объекты, в энергетику и создание новых рабочих мест. Это то, что необходимо городу и петербуржцам», — отметил Беглов.

По словам губернатора, власти Петербурга подписали крупное инвестиционное соглашение с «Российскими железными дорогами», которое будет способствовать развитию пригородных железнодорожных линий, а также обновлению подвижного состава.

Кроме того, в рамках форума были подписаны соглашения о развитии дорожной инфраструктуры Петербурга. Беглов отметил, что уже в следующем году в Петербурге начнется строительство Южно-Волхонской дороги и Южной широтной магистрали с переходом через Неву. Кроме того, в 2020 году будет запущена реконструкция Приморского и Петрозаводского шоссе.

Самый масштабный проект будет реализован в Кронштадте. По словам Беглова, в Кронштадте будет создан музея Военно-морского флота, а также океанариум и дайвинг-центр. Кроме того, в городе появятся научно-образовательные площадки, морская и туристическая инфраструктура.