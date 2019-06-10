Беглов вручил премии правительства лучшим социальным работникам Петербурга

Санкт-Петербург, 10 июня. Глава Петербурга Александр Беглов вручил премию правительства лучшим работникам социальных учреждений. Мероприятие состоялось в Государственной капелле.

Торжественную церемонию приурочили ко Дню социального работника. Премию учредили для повышения профессионального мастерства и престижа профессии.

Александр Беглов поздравил обладательниц премии и пожелал успехов в дальнейшей работе.

«Хотите найти себе хорошую жену, ищите ее в социальных учреждениях, например, в поликлиниках», – посоветовал градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Ранее в Смольном состоялось заседание малого правительства Петербурга. Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков доложил Беглову о мерах защиты петербурженок.