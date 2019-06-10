Беглову доложили об объемах строительства в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 10 июня. Руководитель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов на заседании малого правительства с участием главы города Александра Беглова рассказал об объемах строительства в Приморском районе.

На Приморском проспекте построят спортивный одноэтажный комплекс. По словам Романа Голованова, на Планерной улице появятся два детских сада на 110 и на 60 мест.

Еще 627 тысяч квадратных метров жилой площади построят в этом районе, пишут «Невские новости». Ранее застройщик пообещал сдать к сентябрю школу в Московском районе.

Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что в новых микрорайонах не хватает социальной инфраструктуры. Петербуржцы должны жить в комфортной городской среде.