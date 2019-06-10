Глава комитета по соцполитике отчитался перед Бегловым о защите женщин

Санкт-Петербург, 10 июня. На заседании малого правительства в Смольном с участием главы Петербурга Александра Беглова обсудили вопросы защиты петербурженок.

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков напомнил, что была принята национальная стратегия действий в интересах женщин. На заседании обсуждались меры по сокращению женской смертности и увеличению продолжительности жизни петербурженок.

Беглов выслушал, какие меры поддержки поедлагается оказывать больным ВИЧ-инфекцией женщинам и тем, кто занимается опасным физическим трудом, пишут «Невские новости».

В Смольном также подвели итоги Петербургского международного экономического форума. Градоначальник отмечал, что политика властей должна быть социально ориентированной. Многие петербуржцы нуждаются в помощи и поддержке, это должно быть приоритетом.