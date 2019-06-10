Беглов в Смольном подвел итоги ПМЭФ

Санкт-Петербург, 10 июня. Глава Петербурга Александр Беглов подвел итоги ПМЭФ-2019 на заседании малого правительства. Он поблагодарил всех чиновников, которые принимали участие в подготовке международного форума.

Градоначальник отметил, что ПМЭФ прошел на высоком уровне. На площадке форума власти города заключили 27 соглашений на сумму более 182 млрд рублей.

Беглов отметил, что Петербург нуждается в «умных инвестициях». Главные векторы развития — транспортная инфраструктура, социальные объекты, энергетика, высокие технологии.

Глава города распорядился, чтобы вице-губернаторы проконтролировали реализацию заключенных соглашений, пишут «Невские новости».

Международный форум проходил в Петербурге с 6 по 8 июня, за три дня участники мероприятия заключили более 600 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей. Регионы представили крупные инвестиционные проекты по развитию туризма, социальной инфраструктуры, промышленности, строительству.