Застройщик лично подтвердил Беглову планы по завершению долгостроя на Большеохтинском

Санкт-Петербург, 10 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и члены Смольного посетили проблемный дом №15 на Большеохтинском проспекте, который строится с 2004 года.

Застройщик, который возводил здание на средства дольщиков, должен был сдать объект еще в 2007 году, однако компания разорилась и объявила себя банкротом. В итоге в 2016 году строительство было полностью заморожено. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь когда «дочка» строительной компании «Группа ЛСР» взяла на себя обязательства по проведению полного цикла работ, необходимых для завершения строительства. Соответствующее соглашение было подписано 12 марта при участии Беглова.

Теперь ожидается, что все работы на объекте будут закончены до конца декабря этого года. Врио губернатора потребовал, чтобы застройщик лично подтвердил ему эти сроки, пишут «Невские новости».

4 июня президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное вопросу долевого строительства. Он заявил, что «позорное словосочетание «обманутый дольщик» навсегда должно остаться в прошлом.

Напомним, что с 1 июля в России вводятся новые правила долевого строительства, которые должны защитить дольщиков от махинаций недобросовестных застройщиков. Теперь все собираемые с жильцов средства будут заноситься на специальные эскроу-счета, доступ к которым строительная компания сможет получить только когда сдаст ключи.