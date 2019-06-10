Школу в Московском районе Петербурга пообещали сдать к сентябрю

Санкт-Петербург, 10 июня. В Московском районе по поручению главы Петербурга Александра Беглова проверяют строительство социальных объектов.

Детский сад на Заставской улице готовится к открытию. На углу Орджоникидзе и проспекта Космонавтов к осени достроят школу. Строительство образовательного учреждения планируют раньше срока.

Школа на 825 учеников будет имет два бассейна, два спортивных зала, актовый зал, столовую и кабинеты. Здесь разместятся мастерские по обработке дерева, лаборатории, помещение для занятий хореографии.

После того, как Александр Беглов поставил строительство школы на контроль, подрядчики ускорили темпы работы.

«У нас есть уверенность, что работы будут завершены к сентябрю», – сказал представитель застройщика Эталон ЛенСпецСМУ Дмитрий Иванов, цитируют «Невские новости».

Ранее сообщалось, что градоначальник посетил строящийся дом на Большеохтинском проспекте. Беглов осмотрел здание, строительство которого было заморожено в 2016 году.

Проблемный дом строят с 2004 года, ожидалось, что его сдадут в 2007 году, однако компания-девелопер объявила себя банкротом.