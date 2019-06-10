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Беглов призвал вернуть моду на математику в Петербурге

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Беглов призвал вернуть моду на математику в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании организационного комитета 61-й международной математической олимпиады, которая состоится в Северной столице в 2020 году.

В заседании в Смольном также участвовали члены правительства Петербурга и представители министерства просвещения России. Александр Беглов считает, что образованный человек должен знать математику.

Проведение олимпиады международного уровня привлечет внимание к математике.

«Мы хотим, чтобы мода на математику, мода на интеллектуальные достижения стала нормой жизни для большинства петербуржцев», – сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Олимпиада пройдет в «Экспофоруме», участников конкурса разместят в отеле Hilton и Crowne Plaza. Петербург — важный город для проведения международных мероприятий.

Ранее в городе на Неве состоялся трехдневный Петербургский международный экономический форум, на который приехали лидеры иностранных государств, представители деловых кругов, политики, экономисты.

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Автор: Ирина Селезнева
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