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Линейный корабль «Полтава» возглавит военно-морской парад в Петербурге

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Линейный корабль «Полтава» возглавит военно-морской парад в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. Парад ВМФ России пройдет между Благовещенским и Троицким мостами в Петербурге и в акватории Кронштадтского рейда.

Линейный корабль «Полтава» в преддверии парада будет стоять на Английской набережной. В главном военно-морском параде будут участвовать новые корабли: «Советск» и «Серпухов», корвет «Гремящий».

На Большом Кронштадском рейде покажут атомный крейсер «Смоленск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Над Сенатской площадью пролетит морская авиация.

Гости парада могут послушать музыку участников фестиваля военно-морских оркестров, пишет издание «Петербургский дневник». 

В прошлом году в Петербург приехал президент России Владимир Путин. Он лично осмотрел представленную на параде технику. Американские СМИ писали, что целью российского парада является демонстрация НАТО силы и мощи.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что парад в честь Дня ВМФ РФ будет ежегодным.

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Автор: Ирина Селезнева
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