Появилось видео спасения утопающего петербуржца из Невы

Санкт-Петербург, 9 июня. Заслуженный мастер спорта по дзюдо Дмитрий Носов и известный автоэксперт Александр Холодов спасли мужчину, тонущего в Неве. Участники событий поделились видео спасения утопающего.

Инцидент произошел в субботу, 8 июня. По словам Носова, они с другом Холодовым катались на катере, когда заметили тонущего человека. Спортсмен отметил, что ему не сразу удалось понять, что человек тонет.

«Сначала подумал, что он ныряет, но потом понял, что-то не так, точнее почувствовал, и попросил Александра прибавить ход и, мне кажется, еще секунды три, и человек реально утонул бы», — рассказал Носов в комментарии «Пятому каналу».

Осознав, что мужчина терпит бедствие, Носов и Холодов бросились к нему на помощь. Спортсмен признался, что хотел броситься в воду на помощь утопающему, однако друг его во время остановил. Они приняли решение достать утопающего с помощью гарпуна.

«Собственно говоря, взяли гарпун, пришвартовали его в лодке, и уже когда остановили мотор, вытащили его и доставили на берег», — вспоминает дзюдоист.

Когда мужчину вытащили на берег, то на крик откликнулась полиция. Мужчина, бросившийся в Неву, оказался «мертвецки пьян». Петербуржец хотел охладиться в жаркую погоду, но не рассчитал свои силы и стал тонуть.

Ранее в Петербурге погибла упавшая в Неву гражданка Китая. Женщина упала в Неву и ушла под воду около Кунсткамеры. За ней прыгнул мужчина, его удалось спасти, но китаянка пропала.