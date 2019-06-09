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Петербург обошел Сочи и Барселону в топе лучших городов для летнего отдыха

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Петербург обошел Сочи и Барселону в топе лучших городов для летнего отдыха

Санкт-Петербург, 9 июня. Эксперты аналитического агентства «ТурСтат» составили рейтинг лучших городов для летнего отдыха и путешествий с друзьями на выходные. Лидером списка стал Санкт-Петербург.

Согласно данным исследования, каждый пятый участник опроса (21%) проголосовал за Северную столицу. На втором месте оказался Сочи, на четвертом — Ялта. Замыкает первую пятерку Барселона.

В топ-10 попали Геленджик и  Светлогорск. Их поддержали своими голосами по 10% респондентов, 7% поддержали Амстердам, по 3% голосов набрали Севастополь и Айя-Напа на Кипре.

Ранее Петербург признали лучшим городом для  гастрономического туризма в России в начале лета. Опрос также провели специалисты «ТурСтата». По их мнению, сейчас гастрономический туризм становится все более популярным видом внутреннего туризма в России. Особенно привлекательно то, что на гастрономические и кулинарные события можно попасть бесплатно.

Одним из таких фестивалей стали St.Petersburg Gourmet Days 2019. Они будут проходить в Северной столице до 16 июня. Участниками мероприятия стали лучшие шеф-повара мира. Организаторы также обещают гостям целые ресторанные туры. В мае в Петербурге прошел праздник корюшки, который также стал главным гастрономическим событием конца весны.

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Автор: Игорь Федоров
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