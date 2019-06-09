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Ссора двух иностранцев из-за русского языка закончилась поножовщиной в Петербурге

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Ссора двух иностранцев из-за русского языка закончилась поножовщиной в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Ссора из-за качества знания русского языка произошла между двумя иностранцами в общежитии Петербургского государственного университета путей сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как передают «Невские Новости», конфликт произошел между 24-летним студентом из Туниса и 41-летним гражданином Ирака. По информации издания, студент вошел в комнату иракца и начал его оскорблять. Он заявил, что гражданин Ирака является плохим преподавателем и что у него — низкий уровень владения русским языком.

Отмечается, что это заявление задело иракца. В момент ссоры он держал в руках кухонный нож, так как готовил еду. В результате конфликта гражданин Ирака нанес ножевое ранение гражданину Туниса. Пострадавшего госпитализировали в Покровскую больницу. Иракца доставили в отделение полиции.

 

 

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Автор: Сергей Петров
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