Ссора двух иностранцев из-за русского языка закончилась поножовщиной в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Ссора из-за качества знания русского языка произошла между двумя иностранцами в общежитии Петербургского государственного университета путей сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как передают «Невские Новости», конфликт произошел между 24-летним студентом из Туниса и 41-летним гражданином Ирака. По информации издания, студент вошел в комнату иракца и начал его оскорблять. Он заявил, что гражданин Ирака является плохим преподавателем и что у него — низкий уровень владения русским языком.

Отмечается, что это заявление задело иракца. В момент ссоры он держал в руках кухонный нож, так как готовил еду. В результате конфликта гражданин Ирака нанес ножевое ранение гражданину Туниса. Пострадавшего госпитализировали в Покровскую больницу. Иракца доставили в отделение полиции.