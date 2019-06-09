Беглов поддержал внедрение новых форматов образования в Герценовском университете

Санкт-Петербург, 9 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поддержал внедрение новых форматов образования в петербургских вузах. Градоначальник рассказал, что был очень воодушевлен проектом «Педагогические сезоны» Герценовского университета.

Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия проекта «Педагогические сезоны» в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена. Проект предполагает создание на базе университета открытой образовательной экосистемы, наполненной ресурсами для развития и обучения.

«Мне кажется, символично, что Герценовский университет – а это старейший педагогический вуз страны (222 года) – начинает внедрять новые форматы: коворкинги, форумы, клубы, ярмарки, квесты и т.д. Очень это поддерживаю и считаю, именно в эту сторону должно идти образование», — говорится в сообщении Беглова в социальной сети «ВКонтакте».

В своей приветственной речи на открытии проекта Беглов отметил, что проект призван объединить всех желающих: преподавателей, детей, студентов и их родителей. Он поблагодарил педагогов и тех, кто стремится ими стать, за то, что они выбрали эту профессию.

«Мы открываем новый проект «Педагогические сезоны», который объединяет всех желающих, потому что для всех важна подготовка будущего поколения к вызовам взрослой жизни», — заявил Беглов.

Глава Северной столицы осмотрел экспозиции и пообщался с участниками мероприятия. Гости проекта смогли принять участие в мастер-классах, дискуссионных клубах и встречах.