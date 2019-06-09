Беглов поделился впечатлениями от ПМЭФ

Санкт-Петербург, 9 июня. Пресс-секретарь врио губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина опубликовала на своем Telegram-канале «Барышня в Смольном» небольшое интервью, в котором он поделился впечатлениями от ПМЭФ — 2019.

На вопрос, как Беглов оценивает свой плотный график на форуме, градоначальник заметил, что плотная программа — это очень хорошо для города, и ему это было в удовольствие. Врио губернатора отметил, что Петербург принимал гостей форума, поэтому руководство обязано было провести все на высшем уровне.

Беглов также отметил, что пока работает без выходных. По словам врио градоначальника, несмотря на окончание ПМЭФ, многие участники форума остались в городе и с ними можно провести дополнительные встречи, «в хорошем смысле пролоббировать интересы Петербурга».

Говоря по 180 млрд рублей, а именно в эту сумму оцениваются заключенные городом на ПМЭФ контракты, Беглов подчеркнул, что это не много и не мало, а ровно столько, сколько необходимо для улучшения качества жизни горожан. Он добавил, что Петербургу нужны «умные» инвестиции в сферу высоких технологий, чтобы развивать город и создавать новые рабочие места с высокими зарплатами.

Напомним, что ПМЭФ — 2019 проходил в Петербурге с 6 по 8 июня. Этот год стал рекордным по числу контрактов — на полях форума заключили 650 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей. Количество партнеров, посетивших форум в этом году превысило прошлогоднее в 1,5 раза.