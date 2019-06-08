Санкт-Петербург, 8 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел встречу с победителем конкурса «Лидеры России» Николаем Парфентьевым.

Встреча состоялась в ходе визита Беглова в Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. Врио губернатора принял участие в церемонии открытия культурно-образовательного проекта «Педагогические сезоны». Главной целью проекта является создание единого культурного и образовательного пространства на базе старейшего педагогического вуза страны.

В ходе встречи Беглов и Парфентьев обсудили реализацию проекта «Педагогические сезоны», а также другие социальные и образовательные программы.

«Такие проекты помогают всем уже сейчас готовиться к будущему», — сказал Беглов.

Кроме того, в ходе визита в университет врио губернатора ознакомился с работой интерактивного проекта «Успех каждого ребенка», куратором которого является образовательный центр «Сириус».