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Беглов провел встречу с победителем конкурса «Лидеры России»

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Беглов провел встречу с победителем конкурса «Лидеры России»

Санкт-Петербург, 8 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел встречу с победителем конкурса «Лидеры России» Николаем Парфентьевым.

Встреча состоялась в ходе визита Беглова в Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. Врио губернатора принял участие в церемонии открытия культурно-образовательного проекта «Педагогические сезоны». Главной целью проекта является создание единого культурного и образовательного пространства на базе старейшего педагогического вуза страны.

В ходе встречи Беглов и Парфентьев обсудили реализацию проекта «Педагогические сезоны», а также другие социальные и образовательные программы.

«Такие проекты помогают всем уже сейчас готовиться к будущему», — сказал Беглов.

Кроме того, в ходе визита в университет врио губернатора ознакомился с работой интерактивного проекта «Успех каждого ребенка», куратором которого является образовательный центр «Сириус».

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Автор: Артем Никулин
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