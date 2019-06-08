Беглов открыл проект «Педагогические сезоны» в Герценовском университете​​​​​​​

Санкт-Петербург, 8 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия проекта «Педагогические сезоны» в РГПУ имени Герцена.

Градоначальник осмотрел экспозиции и пообщался с участниками мероприятия. Беглов также произнес со сцены приветственную речь.

«Мы открываем новый проект «Педагогические сезоны», который объединяет всех желающих, потому что для всех важна подготовка будущего поколения к вызовам взрослой жизни», — цитируют главу города «Невские новости».

Беглов отметил, что на мероприятие пришли как студенты и преподаватели университета, так и родители с детьми.

«Вот, где воспитывают настоящих граждан нашей страны. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы выбрали эту профессию. Это ваш подвиг, ваше стремление в красоте души», — обратился врио губернатора к присутствующим.

«Педагогические сезоны» предполагают возведение на базе университета открытой образовательной экосистемы, наполненной ресурсами для развития и обучения. Это масштабный городской культурно-образовательный проект.

Гости мероприятия могут принять участие в различных мастер-классах, форумах, встречах, ярмарках, квестах и коворкингах. Кроме того, на нескольких площадках представлены инновационные решения для образовательного процесса, которые можно обсудить во время различных дискуссионных клубов.

Ранее глава Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) во время дискуссии о развитии городской среды рассказал о строительстве арт-парка вместо судебного квартала на набережной Невы. Предварительно, на его территории появится многофункциональный комплекс с кинотеатром, театральный и концертные залы.

Беглов на площадке ПМЭФ также осмотрел проект «Открытый город». Он представляет собой макет отдельных районов Петербурга, которые изменятся в ближайшие годы. Крупные инвестиции позволят благоустроить территорию бывшего завода «Красный треугольник» и поселка Лисий Нос.