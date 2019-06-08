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Беглов открыл проект «Педагогические сезоны» в Герценовском университете​​​​​​​

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Беглов открыл проект «Педагогические сезоны» в Герценовском университете​​​​​​​

Санкт-Петербург, 8 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия проекта «Педагогические сезоны» в РГПУ имени Герцена.

Градоначальник осмотрел экспозиции и пообщался с участниками мероприятия. Беглов также произнес со сцены приветственную речь.

«Мы открываем новый проект «Педагогические сезоны», который объединяет всех желающих, потому что для всех важна подготовка будущего поколения к вызовам взрослой жизни», — цитируют главу города «Невские новости».

Беглов отметил, что на мероприятие пришли как студенты и преподаватели университета, так и родители с детьми.

«Вот, где воспитывают настоящих граждан нашей страны. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы выбрали эту профессию. Это ваш подвиг, ваше стремление в красоте души», — обратился врио губернатора к присутствующим.

«Педагогические сезоны» предполагают возведение на базе университета открытой образовательной экосистемы, наполненной ресурсами для развития и обучения. Это масштабный городской культурно-образовательный проект.  

Гости мероприятия могут принять участие в различных мастер-классах, форумах, встречах, ярмарках, квестах и коворкингах. Кроме того, на нескольких площадках представлены инновационные решения для образовательного процесса, которые можно обсудить во время различных дискуссионных клубов.

Беглов открыл проект «Педагогические сезоны» в Герценовском университете​​​​​​​

Ранее глава Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) во время дискуссии о развитии городской среды рассказал о строительстве арт-парка вместо судебного квартала на набережной Невы. Предварительно, на его территории появится многофункциональный комплекс с кинотеатром, театральный и концертные залы.

Беглов на площадке ПМЭФ также осмотрел проект «Открытый город». Он представляет собой макет отдельных районов Петербурга, которые изменятся в ближайшие годы. Крупные инвестиции позволят благоустроить территорию бывшего завода «Красный треугольник» и поселка Лисий Нос.

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Автор: Екатерина Кухарева
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