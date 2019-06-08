Мертвую рыбу вынесло на пляж «Ласковый» под Петербургом

Санкт-Петербург, 8 июня. Береговая линия пляжа «Ласковый» под Санкт-Петербургом оказалась заполнена мертвой рыбой.

Снимки опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы неприятного происшествия. Пока причины гибели рыбы остаются неизвестными. Пользователи Сети полагают, что все дело в аномальной жаре, которая установилась в Северной столице.

«К берегу пляжа «Ласковый» принесло много мертвой рыбы. От жары дохнет даже рыба», – написали пользователи.

Как пишет «Петербургский дневник», несмотря на неприятный факт, люди продолжили купаться.

Напомним, 5 июня в Северной столице объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся на город аномальной жары. Как сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на данные Петербургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 5 по 9 июня в городе на Неве установится аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7–8 градусов.