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Петербургские коммунальщики закрасили стрит-арт с Иваном Васильевичем

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Петербургские коммунальщики закрасили стрит-арт с Иваном Васильевичем

Санкт-Петербург, 8 июня. Коммунальные службы Петербурга закрасили граффити с Иваном Васильевичем и Морихэем Усиба, которые украшали трансформаторные будки в МО «Литейный», сообщают пользователи «ВКонтакте».

Накануне, 7 июня, коммунальщики закрасили стрит-арт в саду Дружбы на Литейном проспекте, 17. Портрет основателя боевого искусства айкидо Морихэя Уэсибы, известного по многочисленным мемам в Сети, закрасили плотным слоем желтой краски.

В тот же день работники ЖКС покрыли краской еще одно известное граффити – сюжет из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Стрит-арт был нарисован на трансформаторной будке на Литейном проспекте, 37–39.

Петербургские коммунальщики закрасили стрит-арт с Иваном Васильевичем

Ранее сообщалось, что волонтеры движения «Молодежь за красивый город» провели в Центральном районе города акцию. Молодые петербуржцы украсили придомовую территорию на Тульской улице — посадили цветы и нарисовали граффити на распределительном щитке.

 

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Автор: Сергей Петров
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