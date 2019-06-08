В Петербурге подросток упал с моста в Финский залив

Санкт-Петербург, 8 июня. Несовершеннолетний юноша упал с Яхтенного моста в Финский залив, его доставили в больницу, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Заявление о госпитализации 16-летнего подростка поступило в отдел полиции Приморского района в ночь на 8 июня, сообщили «Невские новости».

По информации издания, ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с телесными повреждениями. Что стало причиной случившегося, ребенок не рассказал.

По факту случившегося проводится проверка.