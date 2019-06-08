В Петербурге появится центр лучевой терапии за 1,2 млрд рублей

Санкт-Петербург, 8 июня. На юге Петербурга появится дистанционный центр лучевой терапии, соответствующее соглашение заключили в рамках ПМЭФ-2019 Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) и правительство города.

Свои подписи под документом поставили вице-губернатор Петербурга Анна Митянина и глава правления компании Аркадий Столпнер. Стоимость реализации проекта — 1,2 млрд рублей, которые вложит МИБС в строительство центра, а город, со своей стороны, будет оказывать содействие в реализации проекта.

Новый центр построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов. Под эти цели город выделил участок в 0,8 га. Петербуржцы смогут получить лучевое лечение на современном линейном ускорителе, в том числе - в рамках оказания медицинской помощи по программе ОМС.

«Центр повысит доступность высокотехнологичной лучевой терапии для жителей южных районов города, которые сегодня вынуждены ежедневно проезжать для лучевого лечения по сто километров — в медучреждения, расположенные на севере Петербурга», — цитирует «Петербургский дневник» главу МИБС.

Новый центр должны построить к концу 2021 года, как ожидается, получить лечение на новом современном оборудовании смогут до двух тысяч человек в год.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2019 было подписаны соглашения о строительстве нового консультативно-диагностического медицинского центра в микрорайоне Славянка. Предполагается, что новый объект сможет обслуживать более 110 тысяч человек по программе ОМС. Центр должны построить к 2023 году.