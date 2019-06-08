Перегрузочный комплекс появится в Петербурге до 2024 года

Санкт-Петербург, 8 июня. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и генеральный директор АО «Петербургский нефтяной терминал» Валерий Хон подписали соглашение о создании перегрузочного комплекса.

Подписание документа состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Согласно документу, на территории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» появится перегрузочный комплекс, а также будут реконструированы имеющиеся объекты терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов.

Как сообщают «Невские новости», общий объем инвестиций по проекту составляет свыше 6,5 миллиарда рублей. Стороны планируют реализовать его до 2024 года. АО «Петербургский нефтяной терминал» вложит в проект собственные средства, а также использует привлеченные. Северная столица, в свою очередь, обеспечит сопровождение реализации инвестиционного проекта.

Ранее на ПМЭФ глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» и ПАО «Современный коммерческий флот» подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется, что в Северной столице появится региональная судоходная пассажирская компания. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских властей.

Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг и продлится до 8 июня включительно. В городе на Неве собрались более 20 тысяч инвесторов, политиков и журналистов. Среди главных гостей «Экспофорума» — президент России, председатель КНР Си Цзиньпин, видные министры и предприниматели из разных стран. Состоялись встречи и дискуссии по вопросам бизнеса, энергетики, культуры и всевозможных аспектов международных отношений. Стороны подписали ряд соглашений.