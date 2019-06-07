Тропические облака удивили жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 7 июня. Необычные вымеообразные облака наблюдали в пятницу жители Петербурга и Кудрово. Удивленные пользователи соцсетей выкладывают в Интернет фотографии необычного для северных широт атмосферного явления и делятся друг с другом догадками.

Отметим, что вымеобразные облака или mammatus преимущественно встречаются в тропиках и предзнаменуют образование тропического циклона. Они являются проявлением неустойчивости Рэлея — Тейлора. Под этим термином подразумевается самопроизвольное нарастание возмущений давления, плотности и скорости в газообразных и жидких средах, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

По словам синоптиков, данное погодное явление образуется в виде дополнительной прослойки облаков. Mammatus формируются под кучевыми облаками и часто сопровождаются грозами и шаровыми молниями, поэтому самолетам не рекомендуется совершать рейсы в таких летных условиях.