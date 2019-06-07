Беглов подписал соглашение о сотрудничестве Петербурга и «Морского фасада»
Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал договор с «Морским фасадом» в рамках Петербургского международного экономического форума.
В пятницу на ПМЭФ-2019 власти Петербурга, АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» и ПАО «Современный коммерческий флот» подписали соглашение о сотрудничестве.
Ранее две компании договорились по поводу развития круизного туризма, пишут «Невские новости».
Планируется, что в Петербурге также появится региональная судоходная пассажирская компания. Это необходимо для того, чтобы обеспечить круглогодичную загрузку транспортных связей бассейна Балтийского моря в виде паромного и круизного пассажирского сообщения.
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских властей.