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Беглов показал главе Минтранса России проект ШМСД

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Беглов показал главе Минтранса России проект ШМСД

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом на полях Петербургского международного экономического форума.

Александр Беглов представил федеральному министру макет Широтной магистрали скоростного диаметра (ШМСД). Градоначальник подчеркнул, что этот проект очень важен для развития транспортной сети Петербурга.

Новую магистраль должны построить в течение 3-4 лет, она необходима, чтобы разгрузить городские трассы. Евгений Дитрих ознакомился с представленным проектом и отметил, что предстоит многое сделать для улучшения дорожной инфраструктуры, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на ЗСД ввели 50-процентную скидку на проезд. Городские дорожные службы ожидают увеличения потока автомобилей на платной магистрали.

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Автор: Ирина Селезнева
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