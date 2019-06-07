Глава «Почты России» рассказал о судьбе петербургского Главпочтамта

Санкт-Петербург, 7 июня. «Почта России» взяла на себя обязательства по сохранению и развитию квартала в исторической части города, об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина.

Глава ФГУП «Почта России» Николай Подгузов на площадке Петербургского экономического форума рассказал о судьбе Главпочтамта.

«Петербургский почтамт — это то место, откуда началась почта России при Петре. Мы сохраним функцию почты, это востребовано жителям нашего города. Моя задача — вернуть почту в ее историческое место», — сказал Подгузов.

Он пояснил, что есть возможность на территории почтамта организовать event-hall для проведения концертов. По словам главы «Почты России», в прошлом году уже был такой опыт. В отделении почты состоялся концерт классической музыки.

В 2019 году планируется реконструировать фасад Главпочтамта. Подгузов пообещал презентовать результаты работы на ПМЭФ-2020.